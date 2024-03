PP: "Pedro Sánchez es una marioneta de los independentistas y lo consiente todo para seguir viviendo en La Moncloa"

"Ayer se dio un paso más para aprobar una ley, la de la Amnistía, que rompe el Estado de Derecho", ha denunciado la diputada nacional



MURCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular, Isabel Borrego, ha asegurado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "es una marioneta de los independentistas y lo consiente todo para seguir viviendo en La Moncloa", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En esa línea, Borrego ha lamentado que este jueves "se dio un paso más para aprobar una ley, la de la Amnistía, que rompe el Estado de Derecho", por lo que la democracia española "está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia".

"Los independentistas ya han dicho que su próximo objetivo es la autodeterminación", ha criticado la diputada. "No es convivencia lo que buscan, es conveniencia; no es reconciliación, es sumisión a los independentistas; y es la humillación y la demostración de que para Sánchez no todos los españoles somos iguales".

Además, Borrego ha manifestado que es una ley que "todavía ha empeorado más con las últimas modificaciones", ya que "se amnistía hasta las multas que se han impuesto en cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana o los delitos de tortura", siempre que no superen un mínimo de gravedad. "¿De qué estamos hablando? Todos pagamos nuestras multas, ¿porque ellos no?", ha aseverado.

Asimismo, Borrego ha lamentado que "ayer conocimos que el Gobierno está vulnerando un precepto constitucional con la decisión de no presentar los presupuestos, fruto de la inestabilidad del Gobierno y del chantaje de los independentistas".

Al hilo, ha señalado que "es una decisión que nos perjudica a todos", ya que, en la Región, "se suspenderían todas las inversiones no periodificadas y comprometidas, se paralizaría cualquier modificación y se pararía en seco la nueva financiación autonómica, la congelación de las entregas a cuenta a las CCAA y a los ayuntamientos, o la condonación de la deuda".

"También afectará a obras tan importantes como las del AVE: la línea a Cartagena, las conexiones ferroviarias de las ZAL, la circunvalación de Alumbres, y la conexión de Lorca con Águilas, entre otras", ha manifestado. "Tampoco se podrán iniciar las obras del Arco Norte ni el Palacio Justicia de Cartagena y Molina ni las obras de la Comisaria de Alcantarilla", ha apostillado.

Por ello, "desde el Partido Popular seguiremos defendiendo la ley y la igualdad de todos los españoles en todas las instancias", porque la arbitrariedad de Sánchez "no tiene límites".