El PP pide más Guardia Civil en El Algar y reclama plazos para el nuevo cuartel en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Popular llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Cartagena una moción para exigir al Delegado del Gobierno un incremento de la plantilla de la Guardia Civil en el municipio, con un refuerzo específico en El Algar, después del homicidio, que evidencia la implantación de actividades delictivas relacionadas con la producción y el tráfico de drogas en la zona.

El portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, ha recordado la preocupación vecinal por el aumento de hechos delictivos en la diputación. "Los vecinos trasladan su inquietud desde hace meses, y los últimos sucesos han vuelto a poner el foco en El Algar. Hace falta más presencia de patrullas y más capacidad de respuesta. Desde el ayuntamiento reforzamos plantilla, abrimos nuevos cuarteles y especializamos a nuestros agentes. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez en Cartagena cierra cuarteles, abre campamentos para inmigrantes y tiene a los guardias civiles pidiendo más efectivos y más medios para hacer su trabajo", afirmó.

Jáudenes subrayó que la seguridad ciudadana corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y señaló al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno como responsables de la dotación de medios humanos y materiales. "El Ministerio tiene la obligación de dotar a la Guardia Civil, y la Delegación debe reclamar esos medios para Cartagena. No basta con anuncios. La Policía Local ha reforzado dispositivos para apoyar a la Guardia Civil, pero es el Gobierno central el que tiene que dejar de castigar a Cartagena sin inversiones", indicó.

En el mismo sentido, el portavoz 'popular' reclamó información concreta sobre el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. "El delegado del Gobierno prometió en septiembre nuevas instalaciones, pero donde estaba el cuartel sigue habiendo un agujero. Exigimos compromisos por escrito sobre el proyecto, con fases, calendario y previsión de inicio de obras", añadió.

La iniciativa incluye tres acuerdos: instar al Delegado del Gobierno a promover el incremento de plantilla de la Guardia Civil destinada a Cartagena; instarle a organizar un refuerzo específico en El Algar, con personal para seguridad ciudadana y patrulla; e instar al Ministerio del Interior a informar al Ayuntamiento sobre el estado del nuevo cuartel, con calendario de ejecución y previsión de inicio de obras.