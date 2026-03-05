El PP pide "responsabilidad" y que se mantengan los acuerdos del Gobierno regional con Vox

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular (PP) en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha pedido que, ante la crisis que vive el grupo parlamentario Vox, primen "el interés público y el de los ciudadanos de la Región de Murcia".

Segado ha confesado su "sorpresa" ante la decisión de los diputados de Vox en la comunidad de apartar al que hasta la semana pasada era su líder, tras haber sido candidato, portavoz y vicepresidente del Ejecutivo regional, como ha recordado.

Para el portavoz 'popular' esta "compleja" situación "no deja de ser algo llamativo y triste en lo personal" y espera que no tenga consecuencias en la política regional. Por eso ha llamado a "la responsabilidad de todos".

Con respecto a las negociaciones en materias como la Ley de vivienda, Segado espera que los compromisos, "esté quien esté en el partido", se mantengan "independientemente de quién sea el portavoz".

Tras la salida de Vox del concejal de Cartagena Diego Salinas, Segado espera que los siete ayuntamientos en los que el PP gobierna con el partido de Abascal "sigan siendo estables y responsables" y que la crisis de Vox "no se traslade a los gobiernos municipales".