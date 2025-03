PP, PSOE y Podemos reprochan a VOX su presunta financiación irregular y rechazan modificar el sistema de financiación

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

PP, PSOE y Podemos han rechazado en el Pleno de la Asamblea Regional la moción de VOX para modificar el sistema de financiación de partidos y le han reprochado su presunta financiación irregular, actualmente investigada por la Fiscalía.

La propuesta de VOX, que instaba al Gobierno regional a eliminar partidas presupuestarias destinadas a partidos políticos, ha sido desestimada con el voto en contra de PP, PSOE y Podemos.

Durante el debate, los grupos parlamentarios han acusado a VOX de "incoherencia", recordando la investigación de la Fiscalía sobre su presunta financiación irregular. Además, han señalado que los partidos políticos no reciben financiación directa de los presupuestos autonómicos, sino que las asignaciones van destinadas a los grupos parlamentarios para su funcionamiento y personal.

El diputado de VOX Alberto Garre ha defendido que la eliminación de estas subvenciones permitiría destinar esos fondos a mejorar servicios públicos como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana. Según los datos presentados por este partido político, en la Región el Partido Popular recibe 68.135 euros mensuales, el PSOE 45.455 euros, VOX 34.115 euros y Podemos 14.270 euros, lo que supone un total de cerca de 2 millones de euros anuales.

"Con este dinero se podrían reforzar sectores esenciales en lugar de alimentar el gasto político", consideran desde la formación política.

Sin embargo, el resto de grupos han rechazado la iniciativa. El diputado del PP Joaquín Segado ha defendido el sistema actual de financiación, asegurando que "garantiza que los partidos no dependan del dinero de sus simpatizantes y puedan defender los intereses generales con libertad". El parlamentario considera que el sistema actual "evita la influencia de intereses privados y garantiza la transparencia en el funcionamiento de los partidos".

Desde Podemos, María Marín ha calificado la propuesta de "brindis al sol" y ha señalado que "los partidos ya cuentan con distintos métodos de financiación, y lo que plantea VOX solo beneficiaría a quienes tienen grandes recursos privados para sostener su actividad política". También ha recordado que su formación contribuye a su financiación mediante aportaciones voluntarias de sus cargos públicos.

Por su parte, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha acusado a VOX de "populismo de extrema derecha" y de "pretender desmantelar el modelo de financiación pública mientras ellos mismos se benefician de él". Torres ha defendido el sistema actual como una herramienta para limitar la influencia de los lobbies y preservar la independencia de los partidos.

RETOMAR LA AUTOVÍA LORCA-CARAVACA

Por otro lado, PSOE, PP y VOX han pedido al Gobierno regional que retome el proyecto de la autovía Lorca-Caravaca, paralizado desde hace década y media. El Pleno de la Asamblea ha aprobado, así, una iniciativa del PSOE, en la que Podemos se ha abstenido.

Los socialistas han pedido que el Gobierno regional cuente con los ayuntamientos por donde discurre el trazado, así como con los colectivos que piden su puesta en marcha. Además, han aceptado una enmienda parcial de VOX para pedir que se amplíe el trazado hasta Venta del Olivo. El diputado del PSOE Alfonso Martínez ha denunciado que el Gobierno regional lleva "15 años de promesas incumplidas" sin avanzar en la construcción de la autovía y ha exigido su inmediata ejecución. "El PP no tiene intención de construir esta infraestructura, lo reconoce en su enmienda", ha afirmado.

Por su parte, VOX ha presentado una enmienda parcial para extender la autovía hasta Venta del Olivo, argumentando que así se aliviaría el tráfico en el nudo de Espinardo.

El PP, a través de Víctor Martínez-Carrasco, ha defendido la infraestructura, pero ha señalado que su alto coste, estimado en 500 millones de euros, dificulta su ejecución inmediata, especialmente dada la infrafinanciación autonómica.

Podemos ha cuestionado la necesidad de la autovía y ha considerado la moción "un brindis al sol", señalando que los recursos deberían destinarse a infraestructuras con mayor demanda, como un nuevo hospital.

MEDIDAS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

El Pleno también ha dado luz verde a una moción del PP para solicitar al Gobierno de España medidas fiscales que alivien la carga económica del sector agroalimentario. La propuesta ha contado con el respaldo de VOX y el rechazo de PSOE y Podemos.

El diputado del PP Jesús Cano ha defendido que la agricultura enfrenta problemas como la falta de agua, la escasez de mano de obra y un exceso de burocracia, lo que ha provocado una pérdida de empleo desde 2021 según la EPA. Ha criticado la alta presión fiscal y ha solicitado la deducción del IVA para maquinaria agrícola, la doble tarifa eléctrica y la reducción de trabas administrativas.

VOX ha apoyado la iniciativa con una enmienda parcial en la que su diputado Antonio Martínez ha denunciado la "criminalización" del sector agrario y ha pedido una ley especial para su fiscalidad.

Podemos y PSOE han presentado enmiendas de totalidad que han sido rechazadas. Víctor Egío, de Podemos, ha recordado el aumento de exportaciones agrícolas y ha pedido ajustar la fiscalidad a los ingresos reales, además de reforzar seguros agrarios e inspecciones.

El socialista Fernando Moreno ha tachado la iniciativa de "oportunista" y ha defendido que el Gobierno ya aplica medidas como la tributación por módulos. También ha propuesto un pacto regional agrario y condenar los aranceles anunciados por Estados Unidos, pero su propuesta ha sido rechazada.

Aparte, se ha aprobado una iniciativa de Podemos, con los votos de PP, VOX y Podemos, para que ponga en marcha medidas a fin de que el salario mínimo no tribute en el IRPF. La iniciativa señalaba que si bien las subidas del Salario Mínimo Interprofesional dignificaban el poder adquisitivo de los trabajadores, debían acompasarse sin embargo con las normas tributarias, en concreto con las normas sobre retenciones de los rendimientos del trabajo, al objeto de evitar que, al superar el límite mínimo de exención, el impacto de estas subidas tenga un efecto menor sobre dicha capacidad adquisitiva.

Por su parte, el PP ha presentado una enmienda parcial a la iniciativa para instar al Gobierno regional a ejecutar la reducción del tramo autonómico del IRPF, con el objetivo de beneficiar a las personas con menores ingresos en la Región.

El diputado Carlos Albaladejo ha afirmado que "miles de murcianos van a ser castigados por Pedro Sánchez por ser los que menos cobran, y desde el Gobierno regional del PP se debe actuar para mitigar ese impacto".

Los socialistas recuerdan que "desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno el SMI ha subido un 61%, un incremento muy por encima de la inflación y que permite cobrar 700 euros anuales más".

No obstante, lamentan que Podemos "se deje engañar por los cantos de sirena del PP y que no atienda lo que dicen los técnicos de Hacienda sobre la anunciada por López Miras compensación de la tributación que quieren hacer, porque no tienen un euro y la deuda se incrementa mes a mes en la Región y no hay ni siquiera para cubrir los servicios públicos y esto también podría beneficiar a otros contribuyentes aunque ganen 70.000 euros al año y haría caer la recaudación".

Igualmente, se ha aprobado una iniciativa del PP para garantizar la permanencia de los prospectos en papel en los medicamentos, complementados con versiones digitales, asegurando así el derecho de todos los ciudadanos a una información accesible y comprensible sobre sus tratamientos.

Durante la sesión también se ha rechazado la iniciativa que solicitaba al Gobierno de la Nación medidas para proteger las pensiones y garantizar la calidad de vida de los pensionistas en la Región. La propuesta ha sido desestimada con el voto en contra de PP y VOX, y PSOE y Podemos han apoyado la mayoría de sus puntos.