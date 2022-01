El PP reclama al Gobierno central que escuche a las CCAA y haga una gestión "transparente" de los fondos europeos

"No es de recibo que se gestionen de espalda a la comunidades y con criterios muchas veces arbitrarios", ha indicado el partido

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Desarrollo Ecocómico del PP de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha hecho un nuevo llamamiento al Gobierno central para que "escuche a las comunidades autónomas en su petición de gobernanza en la gestión de los fondos europeos", con el fin de que este proceso se lleve a cabo de una manera "eficiente, transparente y ordenada".

"Las comunidades queremos y debemos ser actores principales en la gestión de estos fondos porque somos las que mejor conocemos las necesidades y oportunidades que se plantean en nuestros respectivos territorios", ha indicado Marín, para quien "no es de recibo que se gestionen de espalda a la comunidades y con criterios muchas veces arbitrarios".

Para el dirigente 'popular', los fondos "deben ser asignados a través de conferencias sectoriales", donde las autonomías tienen "voz y voto". Además, ha defendido la necesidad de, en la línea de lo que hacen países como Italia y Alemania, se cree una agencia independiente formada por expertos para gestionar el reparto.

Y es que, según Marín, "los gobiernos del PP se están viendo obligados a reclamar la anulación de repartos arbitrarios, de los que se sospecha que alcanzan la cifra de más de 2.000 millones de euros, un 18% de los fondos que correspondería a las comunidades que están siendo articulados en forma de convenios, subvenciones o programas pilotos sin pasar por conferencias sectoriales".

A este respecto, ha asegurado que así se hizo con el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se reguló una concesión de 9 millones de euros destinada a Navarra, Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana, todo "con fondos europeos" y a través de una subvención directa.

Otro reparto "absolutamente arbitrario" es, según ha indicado Marín, el programa dotado con 53 millones de euros a favor de la Junta de Extremadura para la creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, que se ubicará en Cáceres.

"No estamos obviamente en contra de que ninguna comunidad sea beneficiada, pero nos preguntamos por qué en Cáceres y no es Valencia, en Sevilla o en Murcia. No puede haber comunidades de primera y comunidades de segunda en el reparto de los fondos europeos", ha apostillado el representante del PP.

En este punto, ha criticado que la Región de Murcia ocupe el puesto décimo segundo en cuanto al importe recibido. "Somos una de las Comunidades que menos fondos está recibiendo del mecanismo de transformación, resiliencia y recuperación", ha apostillado.

A esto, ha añadido que las empresas "están recibiendo solo un 7% de los fondos Next Generation", lo que "está generando mucha incertidumbre en el tejido empresarial, que es el que esta llamado a servir de exponente para la transformación económica".

"En contra de cualquier decisión arbitraria que siembre dudas sobre la adecuada gestión de estos fondos vamos a seguir denunciándolo. Simplemente queremos cogobernanza, participación y transparencia en los fondos de gestión porque es mucho lo que nos va en ello", ha concluido Marín.