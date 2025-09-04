PP recogerá propuestas de CROEM, FMRM y Promotores Inmobiliarios sobre la cuarta Ley de Simplificación Administrativa

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El PP recogerá las propuestas de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Federación de Municipios de la Región (FMRM) y la Asociación Promotores Inmobiliarios para "enriquecer" el debate sobre la cuarta Ley de Simplificación Administrativa en el seno de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea.

Los 'populares' también han solicitado las intervenciones de los responsables de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 'Thaderconsumo', la Asociación Profesional de Vehículos de Transporte con Conductor (UNAUTO VTC) y Radio Taxi Murcia, en el trámite de audiencia de la reforma de la Ley regional reguladora de los VTC.

El diputado regional del PP Antonio Landáburu, secretario de la Mesa de la Comisión, ha asegurado, tras la reunión de la misma, que "son las personas más apropiadas para aportar sugerencias basadas en el conocimiento, la experiencia, el rigor y los intereses de las instituciones y colectivos que representan".

Landáburu ha añadido que "en el Partido Popular estamos comprometidos con una Región más ágil, más competitiva y con leyes que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y de nuestros sectores productivos", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Las audiencias legislativas sobre la cuarta Ley de Simplificación Administrativa se celebrarán los días 9 y 10 de septiembre, mientras que las correspondientes a los VTC tendrán lugar el 11 y el 12 de ese mismo mes, en el seno de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua del parlamento regional.

El plazo de enmiendas a sendas leyes se iniciará el 15 de septiembre y finalizará el 24 de este mismo mes. Las ponencias se reunirán el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y la Comisión emitirá sendos dictámenes sobre ambas leyes el 2 de octubre. Finalmente, serán sometidas a votación en un Pleno que tiene previsto celebrarse el 8 de octubre.