PP recuerda el protocolo de la Comunidad que garantiza una atención ágil y eficaz en el cáncer de mama

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Mª. Carmen Ruiz Jódar, ha señalado, en respuesta al PSRM, que "mientras el PSOE hace un uso político miserable del cáncer de mama, el Gobierno regional aplica un protocolo que garantiza una atención ágil y eficaz".

"Los socialistas de la Región se empeñan en demostrar que carecen de cualquier principio ético ni moral, y que son capaces de todo para ocultar el inmenso daño del Gobierno de Sánchez a las mujeres", ha subrayado la diputada.

Por ello, sostiene, "frente a un PSOE que no se cansa de manipular la realidad y generar alarma de forma irresponsable, el Servicio Murciano de Salud cuenta con protocolos asistenciales completos para el seguimiento de todas las pacientes, y que, en el caso concreto de las mamografías, se realizan de media en 19 días", ha remarcado Ruiz Jódar, que ha puntualizado que "en la Región no se han dado fallos en la comunicación de casos".

Respecto al cribado de cáncer de mama, la diputada del PP ha recordado que "la Región fue la primera comunidad del país en anunciar la ampliación progresiva del rango poblacional de 45 a 74 años, algo que molesta mucho al PSOE".

Para garantizar la equidad entre las mujeres de la Región, la ampliación "se ha planificado de forma gradual, por fases, garantizando la seguridad de las pacientes", ha puntualizado. "En 2025 el rango es de 47 a 70 años, y se va avanzando paulatinamente tal y como se anunció", ha explicado.

A su juicio, "es lamentable e indecente que el PSOE insista en utilizar el cribado de cáncer de mama para intentar generar tensión o inquietud entre las mujeres; un cribado que cuenta también con doble control de calidad para evitar demoras en la realización de pruebas complementarias".

"Menos mentiras, menos demagogia, menos cortinas de humo y más pedir al Gobierno de Sánchez una financiación justa y medidas para resolver el problema de la falta de profesionales que sufre todo el sistema sanitario nacional", ha instado la diputada regional.

En cualquier caso, advierte, "no vamos a entrar en estas campañas difamatorias diseñadas desde la Moncloa, y desde luego nos negamos a admitir lecciones de un PSOE que estropea y mancha todo lo que toca".