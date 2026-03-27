PP reta a Lucas a presentar el documento que acredita los 20 millones para el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena- PPRM

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha retado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a "presentar públicamente la documentación que acredita que existen esos 20 millones de euros para el cuartel de Cartagena, detallar si la obra se ejecutará por fases, qué tipo de viviendas se van a construir y en qué plazos reales". "Lo que no puede hacer el delegado del Gobierno es lanzar anuncios vacíos, sin respaldo documental y pretender que los ciudadanos los acepten sin más", ha dicho.

Bernabé ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "intenta engañar y entretener a los cartageneros" con el anuncio sobre la reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, "sin aportar ni fechas ni presupuesto que avalen su ejecución", han informado desde el partido.

El senador ha respondido así al reciente anuncio del Ejecutivo, que ha calificado de "nuevo titular vacío pensado únicamente para hacer campaña de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027". "Si el Gobierno quiere credibilidad, que concrete plazos, que diga en qué partida presupuestaria está el proyecto y que detalle la inversión real", ha exigido.

En este sentido, los senadores del PP por la Región de Murcia han registrado en el Senado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para esclarecer todos los extremos del anuncio realizado. Entre otras cuestiones, reclaman conocer la partida presupuestaria concreta que financiará la actuación, si existe ya un proyecto redactado y aprobado, los plazos de licitación, inicio y finalización de las obras, el número y características de las viviendas previstas, si la actuación se ejecutará por fases, así como los servicios que albergará el nuevo cuartel. Asimismo, exigen explicaciones sobre la reducción del presupuesto respecto a los 31,9 millones anunciados en 2023, los retrasos acumulados y la falta de Presupuestos Generales del Estado que respalden este plan.

"Estamos ante otro anuncio sin respaldo económico, sin calendario y sin compromiso firme por escrito", ha insistido Bernabé, quien ha reclamado al delegado del Gobierno que "explique con claridad cuándo van a empezar las obras, cuánto va a costar realmente el proyecto y cuántas viviendas incluirá para los guardias civiles".

En esta línea, Bernabé ha cuestionado la credibilidad del delegado del Gobierno preguntándose "¿Por qué ahora tenemos que creerle? ¿Dónde están los documentos que acreditan lo que dice? ¿Nos está volviendo a engañar como ya hizo con el tren de la línea Cartagena-Murcia-Albacete?". El senador ha señalado que Lucas Ayala aseguró que esta línea estaría operativa a final de año, "mientras que el propio Ministerio y el Gobierno central han reconocido que no existe previsión de que RENFE reabra el servicio".

En este sentido, ha advertido de que los 31,9 millones de euros que hace tres años anunciaron que costaría "serán claramente insuficientes", teniendo en cuenta el incremento del coste de los materiales en los últimos años. "Tres años después, la valoración del proyecto será mucho mayor, si es que quieren mantener el proyecto inicial, por lo que el Gobierno vuelve a quedarse corto incluso en sus propios anuncios", ha añadido. Aunque todo hace pensar que harán un nuevo proyecto "menos ambicioso" a tenor de la cantidad de dinero que Lucas Ayala dice que ha sido asignada.

"SIN PRESUPUESTO NI FECHA, NO LO CREEMOS"

El senador del PP ha afirmado que "sin fecha de inicio de las obras y sin un presupuesto concreto, no lo creemos. Basta ya de mentiras". A su juicio, "todo apunta a que este proyecto seguirá escondido en un cajón, como tantos otros compromisos incumplidos en la Región de Murcia por parte del Gobierno de España".

Bernabé ha afirmado que "no nos podemos conformar, tres años después, con la mitad de la inversión comprometida", y ha denunciado que "los cartageneros están siendo tratados como españoles de segunda". "Lo único que hay es un solar abandonado, lleno de matorrales, insectos y ratas, y 66 familias que siguen sin una solución definitiva. Ya lo dijimos hace tiempo y sigue igual",ha añadido.

Bernabé ha criticado la "imprecisión absoluta" del delegado del Gobierno y ha exigido que "demuestre ese supuesto compromiso por escrito, con cifras reales, plazos concretos y detalles claros del proyecto".

"Ya estamos hartos de las mentiras y de los castigos de Sánchez, que los cartageneros han sufrido a diario con infraestructuras que nunca llegan", ha afirmado Bernabé, enumerando proyectos pendientes como el AVE, la ZAL, la Ciudad de la Justicia o la ampliación del puerto.

"Esta casa cuartel, como tantas otras infraestructuras, solo empezará a ser una realidad cuando los españoles hablen en las urnas y pongan fin a esta forma de gobernar basada en anuncios sin cumplir", ha concluido.