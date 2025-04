El PP tilda de "chiste" que Pedro Sánchez quiera reconvertir un cuartel "inexistente" en Carraclaca en viviendas

El Ayuntamiento solicita la cesión de los terrenos para que "sean los lorquinos quienes decidan su uso", según los 'populares'

LORCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha denunciado públicamente "el desprecio y la burla" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Lorca tras recibir una respuesta del Ejecutivo de España de "chiste" a la pregunta formulada en el Senado sobre la supuesta construcción de 900 viviendas sociales en la zona de Carraclaca.

Así lo han trasladado el alcalde y presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, la senadora del PPRM, Antonia López Moya, y la diputada del PP, Isabel Borrego, tras una visita a este lugar, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Los senadores del PP preguntaron en febrero al Gobierno central si el proyecto seguía adelante y en qué estado se encontraba su tramitación. "La respuesta ha sido una tomadura de pelo", según el PP, que ha señalado que el Gobierno dice haber analizado "técnicamente" el acuartelamiento de Carraclaca para evaluar su idoneidad para su conversión en una actuación de vivienda asequible, cuando "allí no hay nada".

"La realidad es que no vemos ni acuartelamiento, ni infraestructuras, ni proyecto, ni intención alguna de construir", ha subrayado Fulgencio Gil, quien ha añadido que Pedro Sánchez y sus ministros han vuelto a "engañar a los lorquinos". "¿Cómo es posible que puedan decir que han analizado técnicamente el acuartelamiento de 'la Carraclaca', si nunca ha existido un cuartel? Carraclaca fue un campo de maniobras de más de 700.000 metros cuadrados, no un acuartelamiento", ha apostillado.

El presidente del PP de Lorca se ha mostrado contundente al respecto, y ha manifestado que "no nos pueden tomar por tontos" y se ha preguntado: "¿no hay nadie al volante en el Gobierno de Pedro Sánchez?". "No hay acuartelamiento ni infraestructuras a reutilizar, sólo una gran mentira del PSOE para intentar manipular a la opinión pública y a los lorquinos" ha detallado. Gil ha acusado a Pedro Sánchez de "vender humo" y "lorquinos necesitamos respeto y seriedad, no anuncios vacíos a golpe de elecciones".

Gil ha remarcado que "no salimos del asombro, porque en su respuesta dicen que quieren aprovechar las infraestructuras en desuso pero aquí no queda nada, solo hay piedras sobre piedras, por mucho que queremos no logramos ver aquí ningún acuartelamiento que se pueda convertir en viviendas para jóvenes. Vuelve a quedar patente que ni Pedro Sánchez, ni la ministra Robles conocen, ni se preocupan por Lorca ni por los lorquinos".

Asimismo, Gil Jódar ha recordado que el PSOE, a 19 días de las elecciones municipales de 2023, "anunció a bombo y platillo la construcción de un gueto de vivienda social para hacinar a 2.600 personas en Carraclaca".

"Un insulto a todos los lorquinos y una falta de respeto absoluta a los jóvenes, a los que trataron de engañar con un improvisado señuelo electoralista", ha apostillado Gil Jódar, quien ha señalado que "Lo cierto es que esas viviendas, en el hipotético caso de que llegasen a construirse, no estarían disponibles hasta dentro de 12 años".

De esta manera ha indicado que Carraclaca es un suelo "sin desarrollar urbanísticamente, que carece de plan parcial y de cualquier instrumento de gestión necesario para su viabilidad".

"No hay acometidas de agua, ni instalaciones eléctricas, ni suministro de servicios, ni accesos viarios", ha reseñado el alcalde de Lorca, que, además, ha añadido que "el PSOE ha improvisado tanto con esta parcela que en 2017 anunciaron que allí se habilitaría una zona verde, en 2020 dijeron que sería un centro logístico de Defensa y en 2021 que allí construirían un hospital. Estamos en 2025 y todavía no han hecho nada".

El Partido Popular defiende un modelo "realista y viable" para Lorca, apostando por la construcción de vivienda joven en el casco histórico, "fomentando la rehabilitación urbana y dotando de vida al centro de la ciudad". "Están jugando con la ilusión de los jóvenes, utilizando la vivienda como un cebo. Si de verdad el PSOE quiere ayudar a Lorca, que invierta en la construcción de viviendas para el casco histórico, como estamos haciendo desde el Gobierno municipal del PP", ha destacado Gil.

Y ha indicado que el Partido Popular volverá a solicitar la cesión gratuita al Ayuntamiento de los terrenos de Carraclaca, "para que sean los lorquinos quienes decidan su uso, de manera que ofrezcan una mayor rentabilidad social".

"Esta reivindicación no es solo política, es social e institucional", según el presidente del PP, quien ha afirmado que "no vamos a permitir que Lorca sea el campo de experimentación de los fracasos del PSOE. En junio de 2020 estos terrenos salieron por última vez a subasta en 1,44 millones de euros y nadie pujó por ellos. Es de justicia que se nos cedan de manera gratuita", ha concluido.

Por su parte, López Moya ha criticado la "falta de seriedad" del Gobierno socialista, manifestando que "el PSOE no tiene un modelo de ciudad para Lorca, ni conoce sus problemas ni sus necesidades. No han hecho nada por la vivienda en nuestro municipio y ahora nos intentan colar un proyecto absurdo, sin sentido y con graves consecuencias para la convivencia. Han fracasado en toda España con este sistema de vivienda social y pretenden repetir el error en Lorca. No se lo vamos a permitir".

En este sentido, la senadora del PP ha recordado que en febrero de 2025 el Ayuntamiento solicitó formalmente al Gobierno de España, a petición del PP, que cambiase el proyecto de Carraclaca y que, "en lugar de construir un gueto de viviendas sociales, destinase la inversión a la revitalización del casco histórico".

"El dinero del Gobierno central para vivienda en Lorca tiene que llegar para construir hogares en el casco histórico y en las pedanías. El gueto de Carraclaca es un disparate que ni siquiera podría edificarse hasta dentro de 12 años. No vamos a aceptar esta tomadura de pelo", ha sentenciado López Moya.