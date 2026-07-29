El PPRM acusa a Lucas de hacer "propaganda" con las entregas a cuenta - PPRM

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo ha exigido este miércoles al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que "deje de hacer propaganda con las entregas a cuenta" y reivindique un sistema de financiación autonómica "justo" para la Comunidad.

Albaladejo ha respondido así al anuncio realizado por Lucas sobre las entregas a cuenta que recibirá la Región en 2027 y ha afirmado que "Pedro Sánchez no nos regala nada", ya que, según ha señalado, se trata de recursos que el Estado está obligado a transferir a las comunidades autónomas en el marco del sistema de financiación.

El parlamentario 'popular' ha sostenido que estas cantidades "no son fondos extraordinarios ni una aportación adicional del Gobierno de España", sino recursos que corresponden a la Región de Murcia, por lo que "no son ninguna concesión graciosa de Sánchez", según ha informado el PPRM.

Asimismo, ha atribuido el incremento de las entregas a cuenta al aumento de la recaudación tributaria del Estado y ha vinculado esta situación a la política fiscal del Ejecutivo central. Ha asegurado que el aumento de recursos "no arregla el problema de fondo", al considerar que la Región de Murcia continúa siendo una de las comunidades peor financiadas para atender servicios como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Albaladejo ha defendido la necesidad de reformar el actual modelo de financiación autonómica y ha criticado el sistema que, según sus palabras, respalda el delegado del Gobierno, al considerar que "continúa maltratando a la Región".