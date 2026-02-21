PPRM exige ampliar las plantillas de los equipos Roca de la Guardia Civil para frenar "la oleada de robos en el campo"

La diputada autonómica M.ª Luisa Ramón - PP

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha reclamado al Gobierno de España reforzar los Equipos Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil en la Región de Murcia, "para frenar la oleada de delitos en el campo, como los ocurridos en los últimos meses en zonas rurales de Yecla, Murcia y Cartagena".

Lo ha hecho a través de una moción presentada esta semana en la Asamblea Regional. La diputada autonómica M.ª Luisa Ramón ha incidido en que "la extensión territorial de la Región, la dispersión de las explotaciones y el valor creciente de determinados productos y materiales agrícolas exigen una actualización permanente de medios personales y materiales".

A su juicio, "la lucha contra los robos en el campo requiere plantillas suficientes, estabilidad en los destinos de los agentes y recursos tecnológicos adecuados a la realidad del territorio para hacer frente a las bandas que atentan en las zonas rurales".

"La falta de medios y efectivos agrava la inseguridad en las explotaciones agrarias de la Región", ha denunciado la parlamentaria. Por ello, esta iniciativa, además, exige incrementar los medios materiales y tecnológicos destinados a estos equipos, incluyendo vehículos adecuados para zonas rurales, sistemas de vigilancia y herramientas de investigación adaptadas a la realidad del campo murciano.

En la iniciativa también se solicita de forma urgente establecer planes específicos de refuerzo durante las campañas agrícolas de mayor actividad del año, con el fin de prevenir robos y mejorar la seguridad en explotaciones agrarias y ganaderas, para así aumentar la tranquilidad entre los empresarios y vecinos.

Asimismo, se pide "evaluar periódicamente" la evolución de los delitos en el medio rural en coordinación con organizaciones agrarias y cooperativas, para adaptar los recursos a las necesidades reales del territorio y, por último, reforzar la plantilla general de la Guardia Civil en la Región de Murcia.

Los Equipos ROCA fueron creados con el objetivo específico de combatir los robos en explotaciones agrarias para reforzar la presencia policial en el entorno rural, mejorar la coordinación con agricultores y cooperativas y aumentar la eficacia en la investigación de este tipo de delitos. Su labor especializada ha resultado "fundamental" en la prevención y esclarecimiento de robos en el campo.

DEFENSA DE UN SECTOR ESTRATÉGICO

Ramón ha asegurado que "con esta iniciativa, el PPRM reafirma su compromiso con el campo murciano y con la defensa de un sector estratégico que necesita seguridad, estabilidad y respaldo institucional para seguir siendo motor económico y social de nuestra tierra".

Además, ha asegurado la diputada, "la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Estado, correspondiendo al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, la organización y dotación de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"El sector agroalimentario constituye uno de los pilares económicos y sociales de la Región de Murcia, con una aportación decisiva al empleo, a las exportaciones y a la cohesión territorial de los municipios rurales", ha concretado Ramón.

En este contexto, añade, "la seguridad en el medio rural es un elemento esencial para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la tranquilidad de quienes desarrollan su actividad en el campo".