PPRM exige al Gobierno "que deje de retrasar la reconstrucción pendiente de cuarteles de la Guardia Civil"

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva parlamentaria, con mociones e iniciativas en el Congreso, el Senado y la Asamblea Regional, para exigir al Gobierno de España "que deje de retrasar la reconstrucción pendiente de cuarteles de la Guardia Civil en la Región de Murcia".

"Ya está bien de excusas y castigos: el Ministerio del Interior debe retomar urgentemente los proyectos de los acuartelamientos de Cartagena, Mazarrón y Águilas, entre otros, que no pueden esperar más", ha señalado el senador Francisco Bernabé.

El senador del PP ha recordado que "recientemente conocíamos, a través de las respuestas del Ministerio del Interior a preguntas del Partido Popular en el Senado, que el Gobierno de Sánchez volvía a ningunear a nuestra Región al confirmar por escrito el aplazamiento injustificado de la reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil de Cartagena".

Bernabé ha apuntado que "han pasado ya dos años desde que Interior ordenó el desalojo y demolición de las instalaciones y declaró de emergencias las obras". "Sin embargo, sin explicación alguna y de un día para otro, primero se olvidó de la urgencia y ahora, lo que es peor, lo ha metido en un cajón", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que, según el propio Ministerio del Interior, el proyecto contaba con 30 millones de euros asignados para su construcción, "una cifra que ha desaparecido como por arte de magia". "Nos preguntamos dónde está ese dinero: ¿acaso se ha ido a pagar deudas con los socios separatistas de Sánchez?", ha apostillado.

"Una intolerable situación de abandono que es propio de un Gobierno que desprecia y denigra a nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y que en el caso de la Región de Murcia se acentúa especialmente por el maltrato sectario con el que nos ha distinguido desde el primer día", ha reprochado.

"Pero el caso del cuartel de la Guardia Civil de Cartagena no es el único", ha apuntado Bernabé. "Los de Águilas y Mazarrón también precisan de reformas urgentes, y muchos otros están a la espera ante el penoso estado de conservación que presentan", ha agregado.

Respecto a la posición del secretario general del PSRM y delegado del Gobierno en la Región, Bernabé ha señalado que "en lugar de presumir de los castigos de Sánchez, Francisco Lucas debería comprometerse a acelerar las obras de estos cuarteles si de verdad, como él afirma, quiere priorizar la seguridad de los ciudadanos".

"El delegado de Pedro Sánchez en la Región prometió al tomar posesión de su cargo que iba a anteponer los intereses de nuestra tierra a los de su partido", ha resaltado el senador del PP, "pero en apenas seis meses ya carga sobre sus hombros con los ataúdes del entierro de la Bahía de Portmán, los recortes al Trasvase, la financiación a medida de los independentistas catalanes y, ahora, el menosprecio a la Benemérita", ha concluido.