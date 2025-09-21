PPRM exigirá al Ministerio en el Congreso y el Senado que incluya a Corvera en sus inversiones aeroportuarias

Archivo - El PP ve una "humillación" la puesta en libertad del agresor de Torre Pacheco (Murcia) y pide endurecer las leyes - PP - Archivo

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) Miriam Guardiola ha anunciado hoy que el PP presentará una batería de iniciativas en el Congreso y en el Senado para exigir al Gobierno de España que incluya al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en el ambicioso plan de inversiones de Aena para el quinquenio 2027-2031, por valor de 12.888 millones de euros.

"Corvera ha sido excluido de forma injustificada y no queremos pensar que premeditada. Es un nuevo castigo de Pedro Sánchez a la Región de Murcia; uno más a los que ya nos tiene acostumbrados desde que llegó a La Moncloa", ha dicho la portavoz en tono contundente.

En las iniciativas, los diputados nacionales y los senadores por Murcia pedirán, además, explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, sobre las razones que han pesado para que una infraestructura estratégica para el desarrollo de la Región vaya a ser tratada de manera desigual, "no sabemos si por interés político y por orden directa de Pedro Sánchez", ha recalcado Guardiola.

"Es inconcebible; en julio el Ejecutivo central nos dejó fuera de las inversiones para reforzar el sistema eléctrico y ahora de los planes para garantizar la igualdad de oportunidades en competitividad y crecimiento que Corvera merece", ha añadido la también diputada nacional.

En esta línea, ha advertido de que desde el PP "no permitiremos esta nueva afrenta con los vecinos de la Región, esta nueva rebaja de los derechos de los ciudadanos y este nuevo menosprecio a una comunidad que ya de por sí está siendo castigada duramente al ser la que menos financiación recibe de España".

Guardiola se ha comprometido a estudiar detenidamente el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), para solicitar oficialmente que se destine al aeródromo los recursos que sean precisos para captar nuevos tráficos y mejorar la operatividad con el fin de promover la Región como destino turístico regional. "Nos lo merecemos y no vamos a renunciar a ello", ha avisado.

Sobre este asunto, también ha exigido que, de forma urgente, el nuevo delegado del Gobierno en Murcia y secretario general de los socialistas, Francisco Lucas, "dé explicaciones y no se esconda como hace con cada nueva injusticia que afecta a la Región". "¿Es esta una orden de Sánchez por la que Lucas callará?", se ha preguntado.

Lo que está claro, ha concluido, es que se trata de un nuevo "ataque" a las infraestructuras que más interesan a la Región de Murcia. "Los retrasos en la llegada del AVE a Cartagena y Lorca y del Corredor Mediterráneo y la negativa a la construcción del macropuerto de contenedores de El Gorguel son muestras de este azote a los derechos de los ciudadanos de esta Región", ha dicho.