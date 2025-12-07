El PPRM responsabliza a Pedro Sánchez "de forzar a los sanitarios a una huelga inédita" y le exige iniciar el diálogo

El diputado del PP, Antonio Martínez Pastor - PP

MURCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia responsabiliza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de forzar a los sanitarios a una huelga indefinida inédita, por lo que le exige iniciar un proceso de "diálogo real" retirando el Estatuto Marco.

La huelga médica que se inicia el martes, así como el anuncio de un paro indefinido de todos los profesionales sanitarios a partir de enero, evidencian el malestar generado por un Estatuto Marco impuesto sin consenso. Por ello, el diputado del PP, Antonio Martínez Pastor, ha exigido al Ejecutivo central que retire de inmediato el texto y abra un proceso de diálogo real con participación de los profesionales.

Ante esta situación, el PP muestra su apoyo a los profesionales que se sienten ignorados por el Ejecutivo central cuando "son ellos quienes sostienen la Sanidad pública", y lamenta que las consecuencias de esta gestión nefasta del Gobierno de España las paguen los ciudadanos.

Ha quedado patente que en todo este proceso, "la ministra ha actuado de manera unilateral y sin rigor, elaborando una propuesta que carece del consenso necesario" y que, además "debe de tener detrás un presupuesto viable", ha añadido.

El diputado ha criticado también el silencio del PSOE de la Región de Murcia, que "una vez más opta por obedecer a Sánchez antes que defender a los sanitarios". "Mientras aquí callan, en los despachos de sus jefes en Madrid se redactan normas que ponen patas arriba la sanidad pública", ha señalado.