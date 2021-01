El PPRM solicita al Gobierno una estrategia nacional de promoción turística en el Reino Unido ante el Brexit

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, por medio de una moción en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España "una estrategia nacional de familiarización y promoción turística en el Reino Unido ante el Brexit", además de un "fortalecimiento de las relaciones diplomáticas" con el país británico.

La viceportavoz del PP, Miriam Guardiola, ha afirmado que "es fundamental establecer campañas de promoción, sensibilización y familiarización que mantengan las relaciones con el Reino Unido, uno de los principales emisores de turismo extranjero en la Región de Murcia y toda España".

"Aunque los peores presagios de un Brexit duro se han visto finalmente superados por un acuerdo in extremis, ello no significa que la salida de Reino Unido de nuestro entorno europeo no afecte de manera sustancial a nuestras relaciones de todo tipo con el país británico, con especial incidencia en nuestro sector turístico", ha señalado Guardiola, que en ese sentido ha recordado que "España recibe un porcentaje sustancial y muy importante de turistas extranjeros procedentes de Reino Unido, y de manera especialmente significativa en Comunidades como Canarias, Baleares, Valencia, Andalucía o la Región de Murcia"

"Ante los muchos interrogantes que quedan en el aire con la salida ya efectiva de Reino Unido de la Unión Europea y a las puertas de 2021, se hace necesario establecer una Estrategia nacional clara que fortalezca las relaciones diplomáticas con el país británico y que facilite las relaciones comerciales, turísticas y económicas entre España y el Reino Unido", ha apuntado la diputada regional.

"Sin embargo, echamos en falta una actuación coordinada, rápida, eficaz y efectiva del Gobierno de Sánchez, cuya dejadez puede impactar de manera negativa en nuestra economía y en el sector turístico", ha señalado Guardiola.

La parlamentaria autonómica ha recordado que "por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia puso en marcha un plan de contingencia dirigido a amortiguar el efecto Brexit en el turismo, con acciones para reforzar el propio mercado británico, como otras enfocadas a la diversificación de mercados y previsión de una posible disminución de turistas llegados del Reino Unido".

A ese respecto, Guardiola ha hecho mención de medidas concretas tomadas por el Ejecutivo autonómico para paliar los efectos del Brexit, tales como "la campaña de co-marketing que ha lanzado el Instituto de Turismo en Reino Unido e Irlanda con las líneas aéreas británicas Ryanair y Jet2, la asistencia a ferias como la World Travel Market (WTM), acuerdos comerciales con agencias, medios de comunicación, operadores especializados, agencias de viaje online (OTA), federaciones deportivas y empresas de alojamiento, acciones de mercadotecnia como las alianzas entre el Instituto de Turismo y los operadores 'On the beach' y 'Sidetours', asistencia a eventos para posicionar nuestros destinos en el mercado británico, o la utilización del portal 'Murciatoday' para ajustar la promoción regional al estilo de vida, preferencias y forma de organizar las escapadas en función del perfil del cliente".

"Frente a esta batería de acciones concretas y específicas para mitigar el efecto Brexit y potenciar nuestro destino allá donde seguimos siendo uno de los destinos preferentes y hacia el principal país emisor de turismo, el Gobierno de Sánchez ha mantenido una inexplicable actitud pasiva sin una hoja de ruta clara ni unas acciones evidentes que reviertan en cifras y resultados y sin tener en cuenta a las Comunidades autónomas", se ha lamentado.

Guardiola ha añadido que "se trata de una actitud especialmente crítica y reprobable si tenemos en cuenta que tras la pandemia, y con un 2021 incierto, estas consecuencias serán más duras para nuestra economía y debemos estar más preparados que nunca, sin renunciar a ningún mercado".

"Están en juego la supervivencia de miles de negocios y la economía de muchas familias, y se requiere una respuesta seria y rigurosa", ha señalado la diputada 'popular'. "Las relaciones diplomáticas y las relaciones exteriores son una competencia exclusiva del Estado, y no podemos permitirnos en estas circunstancias críticas posCovid que dejemos pasar un mercado tan importante para España y para nuestra Región", ha concluido Guardiola.