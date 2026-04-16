'El Prado en las calles' expone reproducciones de obras de Velázquez, Goya o Rubens en las calles de Murcia

La exposición 'El Prado en la calles' se puede visitar en el paseo Alfonso X de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia acoge la exposición itinerante 'El Prado en las Calles', que permitirá a murcianos y visitantes disfrutar de las obras más emblemáticas del Museo del Prado hasta el próximo 10 de mayo con un recorrido cultural único al aire libre, viajando a través de 50 reproducciones fotográficas de gran formato.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha inaugurado la muestra, que incluye obras de los grandes maestros de la pintura, como Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla para descubrir la historia del arte occidental a través de sus obras, según han informado desde el Consistorio.

Cada panel informativo, de carácter bilingüe, contiene códigos QR que permiten acceder a contenidos adicionales sobre las distintas colecciones de la pinacoteca.

"Murcia sigue aspirando siempre a la excelencia y, desde luego, no queremos cualquier propuesta para nuestra ciudad. Con iniciativas como 'El Prado en las Calles' damos un paso más en ese compromiso firme por acercar la cultura de primer nivel a todos los murcianos, haciendo accesible el arte universal y permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar, en pleno espacio público, de algunas de las obras más emblemáticas del Museo del Prado", ha subrayado Diego Avilés.

El edil ha recordado las palabras del pintor Ramón Gaya, que afirmaba que, "cuando se piensa en el Prado desde la distancia, no se percibe como un museo, sino como una auténtica patria". En este sentido, ha apuntado, "hoy esa patria cultural se instala durante unos días en Murcia. Nos sentimos profundamente afortunados por poder acoger esta exposición".

Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia ha subrayado que "la exposición itinerante 'El Prado en las calles' significa poner la cultura al alcance de todos mediante una aproximación efectiva y didáctica a los grandes maestros de todas las épocas y de todas las escuelas a través de obras de prestigio universal".

Esta, ha dicho, es una experiencia "que puede servir de motivación para conocer de primera mano los originales y todas las maravillas que acogen los muchos y excelentes museos que existen en Murcia, en la Región y en todo el mundo".

Para el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, con esta iniciativa, "la Fundación Iberdrola España continúa demostrando su compromiso con la difusión del arte y la cultura, trasladándolos a espacios públicos y abiertos para que los ciudadanos puedan descubrir el legado de uno de los museos más importantes a nivel internacional". En este sentido, ha invitado a los murcianos a recorrer la muestra, recordando la importancia de la conmemoración del 125 aniversario de la compañía, que llevará diversas actividades a toda España para el disfrute de todos los ciudadanos.

Tras el acto de inauguración, se ha dado paso a la entrega de los catálogos procedentes del Museo del Prado a los fondos documentales de la Biblioteca Municipal de Murcia.

Desde que inició en 2019 su andadura en España, 'El Prado en las Calles' ha acumulado gran afluencia de visitantes en distintos emplazamientos como en Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En total, la muestra ha visitado 58 municipios de todo el país.