El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 22,81% frente al año pasado, según pisos.com

MURCIA 10 Nov.

El piso tipo de alquiler en la Región de Murcia registró en octubre de 2025 un precio medio de 8,40 euros por metro cuadrado, lo que supuso un descenso mensual del -0,77%, el más intenso del país. Respecto a octubre de 2023, el incremento fue del 22,81%, según el informe mensual de precios de alquiler de www.pisos.com, .

La Región de Murcia fue la séptima autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (5,96 euro/metro cuadrado), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en octubre de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,94 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 1,09%. En la comparativa interanual, creció un 17,24%.

LA CAPITAL MURCIANA SE SITUÓ EN UNA ZONA INTERMEDIA

La ciudad de Murcia marcó en octubre de 2025 un precio medio de alquiler de 9,63 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad la situó en una posición intermedia en el listado de rentas. La capital murciana registró un ascenso del 0,12% frente a septiembre. Frente a octubre de 2024 arrojó una subida del 6,25%.

DATOS NACIONALES

Las regiones más caras para vivir de alquiler en octubre de 2025 fueron Madrid (21,52 euro/metro cuadrado), Baleares (18,49 euro/metros cuadrado) y Cataluña (16,03 euro/metros cuadrado), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,96 euro/metros cuadrado), Castilla y León (6,45 euro/metros cuadrado) y Extremadura (6,63 euro/metros cuadrado).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en La Rioja (2,58%). El mayor ajuste se produjo en Murcia (-0,77%). Respecto al año pasado, Asturias (29,02%) fue la que más subió. No hubo depreciaciones en este periodo.

La subida de las mensualidades de alquiler configura un mercado cada vez más tirante. Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "la falta de oferta de vivienda en arrendamiento dispara los precios". En este sentido, el experto explica que "la demanda de alquiler sigue siendo eminentemente urbana, y aunque muchos inquilinos se desplazan hacia las periferias, es complicado que el stock ocioso que hay en localizaciones mal conectadas se convierta en oferta efectiva".

Respecto al intervencionismo, el portavoz del portal inmobiliario insiste en que "no se puede castigar al propietario sin ofrecerle alternativas", añadiendo que "imponer recargos sobre viviendas vacías puede acelerar su salida al mercado, pero quizá no como producto de alquiler residencial, sino como inmuebles a la venta que van a ser absorbidos rápidamente por inversores".

Font señala que, "en caso de que se pongan en alquiler, es probable que se reduzca el mantenimiento al mínimo, empeorando el parque". Es por ello que el directivo opina que "hay que resolver cuanto antes el choque entre una oferta en zonas de alta demanda que no crece al ritmo necesario y otra que permanece desocupada o infrautilizada".