El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 3,5% en el último año y marca un nuevo récord histórico

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda en alquiler - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia creció un 3,5% durante el último año y estableció el coste del metro cuadrado en 9,5 euros al mes, una cifra que marca el récord histórico de las rentas en la comunidad.

Según el último informe de precios publicado por el portal inmobiliario Idealista, este indicador ha consolidado además un incremento del 3,5% en tasa trimestral y una subida del 2% en el balance mensual respecto al periodo anterior.

En el análisis por municipios, la ciudad de Murcia experimentó un repunte interanual del 5%, un comportamiento al alza que situó el precio medio del metro cuadrado en la capital en 9,8 euros mensuales para consolidarla como el mercado más exclusivo de la Región, una posición en la que le sigue Mazarrón, con una media de 9,7 euros por metro cuadrado.

No obstante, la mayor subida de toda la autonomía se registró en la localidad de San Pedro del Pinatar con un incremento del 10,4%, seguida por los repuntes de San Javier, con un 7,9%, y de Molina de Segura, que anotó un avance del 5,6%, mientras que los municipios de Lorca y Alcantarilla se mantuvieron como las plazas con las rentas más económicas al ofrecer valores de 7,2 y 7,4 euros por metro cuadrado, respectivamente.

TENDENCIA GENERAL Y MÁXIMOS NACIONALES

En el panorama nacional, el precio medio del alquiler creció un 4,2% interanual durante la primavera hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 15,3 euros por metro cuadrado al mes, tras registrar un aumento del 1,6% en el cómputo trimestral.

El estudio de la plataforma inmobiliaria revela que un total de 29 de las 52 capitales analizadas en todo el país marcaron registros récord en este periodo, una evolución liderada por Toledo como la ciudad con el mayor incremento anual al repuntar un 13,6%.

Por lo que respecta a los grandes mercados del país, Madrid finalizó el trimestre con un encarecimiento interanual del 7,6% y un precio de 23,7 euros por metro cuadrado que sitúa a la capital de España como la plaza más cara de todo el Estado, por delante de Barcelona, que fijó su media en 23 euros a pesar de experimentar una reducción del 3,9% en los últimos doce meses.

Asimismo, Valencia registró un alza del 7,2% interanual hasta los 16,7 euros por metro cuadrado, un comportamiento expansivo que también replicaron Alicante con un 9,1%, Sevilla con un 6,7% y Málaga con un 5,6%, en contraste con las caídas anuales detectadas de manera exclusiva en Tarragona, Girona y San Sebastián, mientras que los alquileres más asequibles a nivel nacional se localizaron de forma conjunta en Zamora, Ciudad Real, Cáceres y Ourense con una tarifa idéntica de 8,3 euros por metro cuadrado.