El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 4,7% interanual en agosto hasta los 9,6 euros por metro cuadrado

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MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia creció un 4,7% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior y estableció el coste mensual del metro cuadrado en 9,6 euros, según el informe publicado por el portal inmobiliario idealista este martes.

A pesar de este repunte interanual y el avance trimestral del 3,1%, el mercado registró en el octavo mes de 2026 una contención mensual del 0,2%, tras haber alcanzado su máximo histórico el mes anterior.

Este mismo comportamiento se reprodujo en la capital de la Región, donde los precios descendieron un 0,2% mensual hasta los 9,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto a agosto de 2025.

Por municipios, el comportamiento del mercado mostró diferencias geográficas durante el mes de agosto.

Alcantarilla (8 euros por metro cuadrado), Los Alcázares (10,6 euros) y Molina de Segura (7,9 euros) alcanzaron sus máximos históricos tras registrar subidas mensuales del 1,3%, 3,2% y 1,6%, respectivamente, mientras que Cartagena se mantuvo estable (0,0%) y consolidó su techo en los 9,4 euros.

Mazarrón protagonizó la mayor subida intermensual (+5,1%, hasta los 11 euros por metro cuadrado) y La Manga del Mar Menor se situó como la zona más cara tras avanzar un 1,9% mensual hasta los 12,2 euros.

En el lado opuesto, los principales descensos mensuales se dieron en Torre Pacheco (-2,3%, 10 euros por metro cuadrado), San Javier (-2%, 9,5 euros), Águilas (-1,9%, 8,8 euros) y San Pedro del Pinatar (-0,9%, 10,3 euros), si bien este último encabeza los incrementos interanuales de la comunidad, con un repunte del 15,5% respecto a agosto del pasado año.