El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 6,5% en mayo y acumula más de 6 años al alza

Archivo - Cartel de alquiler de vivienda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia registró una subida del 6,5% interanual el pasado mes de mayo, hasta situar el coste en 10,68 euros por metro cuadrado al mes, según los datos publicados este martes por el Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con este incremento, el mercado del arrendamiento regional encadena 80 meses consecutivos --más de seis años y medio-- con variaciones anuales en positivo.

En términos mensuales, el precio experimentó un repunte del 0,4%, lo que consolida la tendencia alcista en la comunidad autónoma.

Desde el portal inmobiliario señalan que, tras varios años de fuertes incrementos, las rentas en la Región de Murcia reflejan una pérdida de intensidad en la velocidad de la subida al alejarse de los repuntes de doble dígito.

Esta moderación se debe principalmente a que la capacidad de pago de los inquilinos está al límite tras el esfuerzo financiero acumulado durante este periodo prolongado.

No obstante, advierten de que esta desaceleración anual no implica una bajada de precios real, ya que el alquiler continúa en niveles muy elevados y la oferta disponible es insuficiente para absorber la intensa demanda.

En el plano municipal, el comportamiento de los precios mostró una disparidad. En seis de los nueve municipios analizados con variación interanual las rentas se incrementaron, especialmente en San Pedro del Pinatar (+43,8%).

A continuación, se situaron Águilas con un 24%, Torre Pacheco con un 12,9%, Mazarrón con un 8,2%, Murcia capital con un 5,4% y Cartagena con un 1,1%.

Por el contrario, los mayores descensos en el último año se localizaron en San Javier, con una caída del 10,2%, seguido de La Manga del Mar Menor con un 9,7% y Molina de Segura con un 3,5%.

Respecto al valor absoluto de las rentas en mayo, ocho de las trece localidades murcianas analizadas sobrepasaron la barrera de los 10 euros por metro cuadrado al mes.

Los municipios más caros de la autonomía para arrendar una vivienda fueron Los Alcázares, que lidera el ranking con 14,01 euros el metro cuadrado, seguido de cerca por San Javier con 13,94 euros, Mazarrón con 13,00 euros, San Pedro del Pinatar con 12,70 euros, Águilas con 12,64 euros, La Manga del Mar Menor con 12,61 euros y Alhama de Murcia con 11,36 euros, quedando todos ellos por delante de Murcia capital, que registró una media de 10,38 euros.

A nivel nacional, la tendencia al alza fue prácticamente generalizada, ya que 16 de las 17 comunidades autónomas incrementaron sus precios respecto al año anterior.

La Región de Murcia ocupó la novena posición por intensidad de subida en una tabla liderada por Castilla-La Mancha con un 14,3% y La Rioja con un 13,4%, mientras que Cataluña se mantuvo como la única región a la baja con un descenso del 3,7%.

En cuanto al ranking general de precios, Murcia se sitúa en la decimotercera posición, lejos de las cinco autonomías que superan los 15 euros por metro cuadrado al mes, una lista encabezada por Madrid con 21,96 euros y Cataluña con 19,30 euros.