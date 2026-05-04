El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 6,6% interanual en abril, según idealista

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda en alquiler - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en la Región de Murcia subió un 6,6% en términos interanuales en abril, hasta los 9,2 euros por metro cuadrado. Este dato supone un ascenso trimestral del 1,7% y del 0,3% mensual, según el informe publicado este lunes por idealista.

La ciudad de Murcia experimentó una subida del 5,4% interanual, que dejó el precio del metro cuadrado en 9,7 euros, un 0,8% menos que el mes anterior, cuando alcanzó el máximo histórico.

En el conjunto de España, el precio del alquiler aumentó en el cuarto mes de 2026 un 5,2%, hasta los 15 euros por metro cuadrado.

Todas las regiones menos Cataluña (-8,6%) experimentaron subidas en sus rentas, con Castilla-La Mancha a la cabeza (11,6%), seguida de Madrid (9%), Aragón (8,9%), Asturias (8,3%), Andalucía (8,2%) y la Comunitat Valenciana (8,1%).

Por debajo del 8% se encontraron los incrementos de Extremadura (7,9%), Castilla y León (7,6%), Canarias (7,3%) y la Región de Murcia (6,6%).

La Comunidad de Madrid (21,2 euros por metro cuadrado), Baleares (19,8 euros) y Cataluña (17,1 euros) fueron las regiones con el precio más elevado, seguido de Canarias (15,7 euros) y Euskadi (15,1 euros).

En el lado opuesto de la tabla figuraron Extremadura (7,5 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,6 euros) como las comunidades más económicas.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista obtuvieron precios superiores a abril de 2025, con solo dos excepciones, Barcelona (-7,6%) y Tarragona (-0,4%).

El incremento más pronunciado fue el de Pontevedra, donde las expectativas de los caseros subieron un 14%, seguido de Ciudad Real (13,4%), Toledo (12,1%), Huelva (10,8%), Zamora y Oviedo (10,7% en ambos casos).