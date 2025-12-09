El precio interanual del turismo usado sube el 5% en la Región de Murcia en noviembre

Tráfico - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en noviembre un incremento del 5% en el precio del turismo usado en la Región de Murcia sobre el mismo mes de 2024, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

De media, se pagaron 12.427 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.305 euros, un 2,7% más caro que en noviembre de 2024.

En términos mensuales (sobre octubre de 2025), el precio de los turismos sube un 2,2% en la comunidad, mientras que en media nacional ascendió un 0,8%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en la Región de Murcia en 9.931 euros, un 6,9% de subida interanual, en contraste con los 10.573 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 4,6%. En términos mensuales, sobre octubre, el precio crece el 0,9% en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,4%.

El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 70,9% del total de las ventas en la comunidad, con un total de 4.486 vehículos vendidos, frente al 61,4% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

El precio de los turismos usados sube en noviembre un 2,7% interanual en España, con un precio medio de 13.305 euros, un máximo histórico. No obstante, el incremento del coste medio se coloca por debajo de la inflación de noviembre (3%).

En términos mensuales, sobre octubre de 2025, asciende el 0,8%. A falta de un mes para terminar el año, se han transferido 1.999.900 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.025 euros, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2024.

El 22,7% de los turismos vendidos en el mes -42.542- se quedó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,1% superó los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.573 euros, un 4,6% más interanual, y un 0,4% mensual comparado con los precios de septiembre. De los 187.208 turismos transferidos en noviembre, 114.888 superaron los 8 años, el 61,4% del total.

El precio de los turismos de segunda mano solo desciende en Castilla-La Mancha y en La Rioja en relación con noviembre del año pasado. La mayor subida se ha producido en la Región de Murcia.

En el caso de los turismos de más de ocho años, el precio desciende en la Región de Murcia. La mayor subida en el segmento de más edad registra la mayor subida en Castilla-La Mancha.