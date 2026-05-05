El precio de la vivienda se dispara un 23% en la Región de Murcia en el último año, según idealista

Archivo - Cartel de 'Se vende' en un edificio de viviendas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en venta se ha encarecido en abril en la Región de Murcia un 23%, hasta los 1.747 euros el metro cuadrado, en comparación con abril de 2025, según el informe publicado este martes por el portal inmobiliario idealista.

A tenor de estos datos, el incremento respecto a marzo es del 1,7% y en relación con el trimestre anterior del 3%. En el caso de la ciudad de Murcia, el precio de la vivienda en venta ha subido un 19,8% en el último año y se sitúa en 1.598 euros el metro cuadrado.

A pesar del incremento registrado en la Región de Murcia, el precio se sitúa un 2,2% por debajo del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2006, cuando el metro cuadrado costaba 1.786 euros en la comunidad autónoma.

Por municipios, Bullas, Los Alcázares y San Javier lideran los aumentos en el ranking de precios de la vivienda en el último año en la Región, con incrementos del 36,1%, 30,6% y 30,3%, respectivamente.

En términos generales, el precio de la vivienda usada en España ha subido un 16,9% interanual durante abril y alcanza los 2.748 euros por metro cuadrado, lo que supone un nuevo récord del precio de la vivienda usada en España