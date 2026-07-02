El precio de la vivienda de segunda mano en la Región de Murcia toca techos máximos tras subir un 21,1% en un año

Archivo - Fachada de pisos - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha registrado un incremento del 21,1% en el último año, lo que ha situado el coste del metro cuadrado en 1.816 euros, según el informe de precios publicado este jueves por el portal inmobiliario idealista.

Esta cifra representa un repunte trimestral del 5,7 % y constituye el máximo histórico de la serie estadística en la comunidad autónoma.

Por su parte, la ciudad de Murcia experimentó una subida interanual del 15,3%, un porcentaje que fijó el valor medio de sus inmuebles de segunda mano en 1.621 euros por metro cuadrado.

En el ámbito autonómico, los municipios que computaron las mayores subidas de precio en los últimos doce meses fueron Villanueva del Río Segura, con un avance del 38,7%, San Javier, con un 26,3%, y Bullas, con un 26,1%.

En el extremo opuesto, Abarán encabezó los descensos en las expectativas de los vendedores con una bajada del 9%, seguido de Fortuna, con una caída del 8,2%, y Mula, con un retroceso del 4,1%.

En cuanto a los valores absolutos, Torre Pacheco se consolidó como el mercado más exclusivo de la región al alcanzar los 2.681 euros por metro cuadrado, mientras que Abarán se posicionó como el término municipal más económico con una media de 534 euros por metro cuadrado.

A escala nacional, el precio medio de la vivienda usada en España se encareció un 15,8% interanual durante el segundo trimestre del año, una evolución que elevó el coste del metro cuadrado hasta los 2.823 euros y que marcó un nuevo récord histórico en el país.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha detallado que el mercado de compraventa se desplaza en la actualidad "a dos velocidades", de manera que "los mercados más accesibles siguen manteniendo crecimientos de doble dígito, superando el 20% interanual en algunos casos, mientras los grandes mercados muestran una clara tendencia hacia la estabilización de precios" debido a la retirada de una parte de la demanda por los altos costes.

Dentro de las grandes capitales españolas, San Sebastián se mantuvo como la localidad más costosa del país con un precio de 6.415 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid, que alcanzó un máximo histórico de 6.013 euros tras subir un 6,6% en el último año, y Barcelona, que sumó un nuevo récord de 5.269 euros al repuntar un 7,1%.

Valencia experimentó un crecimiento interanual del 9,9% hasta situarse en 3.370 euros por metro cuadrado, en un contexto estatal donde 24 de las 52 capitales de provincia de España marcaron sus precios máximos en este periodo y donde Zamora figuró como la capital más económica con 1.379 euros por metro cuadrado.