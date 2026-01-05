El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia sube un 23,6% durante el año 2025, según idealista

Archivo - El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia sube un 23,6% durante 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia subió un 23,6% durante el último año, según el último informe de precios de idealista.

Con esta subida el metro cuadrado se ha quedado en 1.704 euros. Este dato supone una subida trimestral del 9,6% y de un 2,4% con respecto al mes anterior. Además, el dato de diciembre está ya solo a un 4,6% del precio máximo de la vivienda usada en la Región que se produjo en septiembre de 2006, informaron fuentes de idealista en una nota de prensa.

En concreto, la ciudad de Murcia ha experimentado una subida del 12,3% en los últimos doce meses, que ha dejado el precio en 1.539 euros/m 2 .

Por su parte, los municipios de la Región que experimentan mayores subidas de precio son Fuente-Álamo (41,7%), San Pedro del Pinatar (38%) y Torre-Pacheco (36,1%). Mula, por el contrario, es el municipio murciano donde más cayeron las expectativas de los vendedores (-2%), seguido de Caravaca de la Cruz (-0,9%) y Villanueva del Río Segura (-0,7%).

Después de esta subida Torre-Pacheco se convierte en el mercado más exclusivo de la región (2.572 euros/m 2 ), seguida de San Pedro del Pinatar (2.434 euros/m 2 ) y La Manga (2.335 euros/m 2 ), mientras que Pliego (591 euros/m 2 ) tiene el más económico de todos los analizados.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que "falta vivienda y los números son claros". "Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda", ha afirmado.

Según Iñareta, "el Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta". "Teniendo en cuenta que se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, el problema no tiene visos de solucionarse", ha insistido.

"Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas. Es imprescindible que se termine con la criminalización de la construcción, el ruido populista y la ceguera política que impide que se activen mecanismos, como la Ley del Suelo, que acelerarían la creación de nuevas viviendas", ha reclamado el portavoz de idealista.

Asimismo, Iñareta ha señalado que "no vale cualquier tipo de vivienda, nuestra sociedad no es la misma que la de hace 30 años. Hay que adaptar las nuevas viviendas a las nuevas necesidades y hacerlas asequibles".

Por último, el portavoz de idealista ha advertido de "la escasez de mano de obra cualificada y de la necesidad de políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita".