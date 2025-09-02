El precio de la vivienda usada sube un 17,6% en la Región de Murcia en los últimos 12 meses, según Idealista

Archivo - Una inmobiliaria. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 17,6% interanual durante el pasado mes de agosto en la Región de Murcia hasta alcanzar los 1.515 euros por metro cuadrado, según datos del último índice de precios inmobiliarios publicado por Idealista.

El informe revela que los precios crecieron el mes pasado un 0,7% en comparación con el mes anterior y un 4% en términos trimestrales.

A pesar del aumento registrado en la Región de Murcia, el precio del metro cuadrado continúa un 15,2% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2006, con 1.786 euros.

En España, el precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 14,8% interanual en agosto hasta situarse en 2.498 euros por metro cuadrado.

Este dato supone además una subida de un 4,5% en los tres últimos meses, de un 1,1% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que el portal tiene registros.

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. Madrid (23,3%) lidera las subidas seguida de la Región de Murcia (17,6%), Cantabria (17,6%), Comunitat Valenciana (17,4%), Andalucía (15,9%) y Canarias (14,8%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Asturias (14%), Baleares (12,3%), Euskadi (11%) y Cataluña (9,7%).

Los menores ascensos se producen en Extremadura, donde las expectativas de los vendedores subieron un 0,8%, Navarra (3%), La Rioja (3,8%), Galicia (3,9%), Castilla y León (3,9%), Aragón (4,2%) y Castilla-La Mancha (4,9%).

Baleares, con 5.068 euros por metro cuadrado, es la autonomía más cara, seguida de Madrid (4.384 euros), Euskadi (3.287 euros), Canarias (3.080 euros) y Cataluña (2.665 euros). En el lado opuesto de la tabla figuran Castilla-La Mancha (986 euros), Extremadura (989 euros) y Castilla y León (1.244 euros).