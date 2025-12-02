El precio de la vivienda usada sube un 22,5% en la Región de Murcia en los últimos 12 meses, según Idealista

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 22,5% interanual en noviembre en la Región de Murcia, el mayor aumento por comunidades autónomas, hasta alcanzar los 1.665 euros por metro cuadrado, según datos del último índice de precios inmobiliarios publicado por Idealista.

El informe revela que, en la Región, los precios crecieron en noviembre un 3,5% en comparación con el mes anterior y un 9,8% en términos trimestrales.

A pesar del aumento, el precio del metro cuadrado en la comunidad autónoma continúa un 6,8% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2006, cuando se situó en 1.786 euros.

Por municipios, el mayor incremento interanual de los precios lo registró Fuente Álamo, con un ascenso del 42,3%, seguido de Torre Pacheco (40,8%), Águilas (26,8%), Cartagena (21,3%) y la zona de La Manga del Mar Menor (20,8%).

A continuación, San Javier (18,6%), Moratalla (17,4%), Molina de Segura (15,95%), Bullas y Mazarrón (13,6%), Blanca (13%) y Murcia (12,7%).

La Unión (11,8%), Lorca (11%), Beniel (9,7%), Fortuna (9%), Totana (8,6%), Abanilla (6,2%), Calasparra (5,2%), Yecla (5,1%), Cehegín (1,8%), Jumilla (1,7%) y Caravaca de la Cruz (1,3%) cerraron el ranking de noviembre con los ascensos menos pronunciados.

Por contra, los únicas localidades de la Región de Murcia donde los precios cayeron fueron Abarán (-12,1%), Villanueva del Río Segura (-2,4%), Mula (-2,2%) y Cieza (-0,7%).

Los municipios con el precio del metro cuadrado más elevado fueron Torre Pacheco (2.525 euros), la zona de La Manga del Mar Menor (2.294 euros), San Javier (2.162 euros), Calasparra (2.038 euros), Mazarrón (1.714 euros), Águilas (1.685 euros), Fuente Álamo (1.621 euros).

Le siguieron Cartagena (1.571 euros), Murcia (1.516 euros), Fortuna (1.370 euros), Molina de Segura (1.260 euros), Lorca (1.233 euros), Abanilla (1.177 euros), Totana (1.074 euros) y La Unión (1.047 euros).

Ceutí y Lorquí (703 euros), Moratalla (701 euros), Jumilla (694 euros), Pliego (556 euros), Abarán (537 euros) y Alguazas (526 euros) fueron los municipios con el metro cuadrado más económico de toda la Región de Murcia.