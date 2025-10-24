Los precios industriales bajan un 0,3% en septiembre en la Región de Murcia frente al aumento de la media nacional

Archivo - Vista de una torre de alta tensión - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) bajó en la Región de Murcia un 0,3% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, frente al incremento del 0,3% de la media nacional, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída registrada en la Región es la menos pronunciada de las cinco comunidades en las que descendió este indicador en el noveno mes del año, con Andalucía a la cabeza (-3,6%), seguida de Castilla-La Mancha (-1,1%) y Extremadura (-0,4%).

Con respecto al mes anterior, los precios industriales en la Región bajaron un 1% y en lo que va de año, un 0,3%.

En términos interanuales, el descenso del IPRI se debió especialmente a la caída de los precios de la energía (-0,8%) y los bienes de consumo no duradero (-0,4%), mientras que en positivo figuraron los de bienes de equipo (2,9%) y bienes intermedios (0,3%).

En España, los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior.

Con la tasa interanual del noveno mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual 5,6%, hasta el 0,6%, debido a que los precios de la producción, transporte ,y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024. A ello se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída.

Por su parte, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el incremento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.