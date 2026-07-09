La presidenta de la Asamblea Regional reivindica una IA "responsable" al servicio de la calidad democrática - ASAMBLEA REGIONAL

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia y de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), Visitación Martínez, ha afirmado este jueves que la inteligencia artificial (IA) ofrece la posibilidad de construir parlamentos "más eficientes, más analíticos y más cercanos a la sociedad", durante la jornada 'La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización', celebrada en el Senado.

El encuentro, presidido por Martínez junto al presidente del Senado, Pedro Rollán, ha reunido a las presidencias y secretarías generales de las asambleas legislativas autonómicas para abordar el impacto de esta tecnología en la actividad parlamentaria, según informan desde la Asamblea Regional.

Durante su intervención, Martínez ha señalado que la inteligencia artificial es "una realidad presente que está comenzando a transformar la forma en que los Parlamentos gestionan la información, desarrollan sus procedimientos y prestan servicio a la ciudadanía".

Asimismo, ha defendido que esta tecnología "puede convertirse en una herramienta decisiva para avanzar en tres objetivos fundamentales de las instituciones parlamentarias: la agilidad, la transparencia y la modernización institucional".

Por su parte, Rollán ha destacado que el Senado es "el primer Parlamento español en aprobar unas directrices para regular el uso de la Inteligencia Artificial en su actividad parlamentaria", lo que, según ha indicado, lo sitúa "entre los Parlamentos más avanzados a nivel mundial en materia de uso y regulación de la Inteligencia Artificial". No obstante, ha advertido de que su utilización "debe llevarse a cabo con responsabilidad y en base a principios éticos y jurídicos".

Durante la jornada, el director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, ha explicado que los parlamentos autonómicos ya han iniciado la incorporación de estas tecnologías en ámbitos como la gestión documental, la búsqueda y análisis de información, la digitalización de fondos y el tratamiento del conocimiento parlamentario.

En la clausura del encuentro, Martínez ha defendido la necesidad de afrontar la transformación digital "con visión estratégica", generar confianza mediante un uso responsable de la tecnología y situar a las personas en el centro de este proceso.

Asimismo, ha reiterado que "la transformación digital solo tendrá éxito si va acompañada de responsabilidad institucional y de un firme compromiso con la calidad democrática" y ha apostado por reforzar la cooperación entre los parlamentos autonómicos para compartir experiencias y avanzar conjuntamente hacia instituciones "más modernas, abiertas y preparadas para los desafíos del siglo XXI".