Presidente de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor reconoce la figura y el legado de Teresa Vicente tras su dimisión

El presidente de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor, Mario Ginés Pérez Cervera, y Teresa Vicente - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor, uno de los tres órganos creados para garantizar el funcionamiento y la efectividad del sistema del Mar Menor, Mario Ginés Pérez Cervera, ha expresado públicamente su "tristeza" tras conocerse la dimisión de Teresa Vicente de la Comisión de Representantes del Mar Menor, destacando su "papel esencial y su compromiso personal" en la defensa del ecosistema.

"Teresa Vicente es, sin ninguna duda, la persona que impulsó y sostuvo esta iniciativa cuando parecía imposible. Su recorrido ha sido muy duro, lleno de obstáculos y de incomprensiones, y merece un reconocimiento sincero por parte de toda la sociedad", ha señalado Cervera, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Los Alcázares.

Ginés Pérez Cervera ha subrayado que la decisión llega en un momento "especialmente delicado", puesto que ahora es cuando "el proyecto ya está en funcionamiento y cuando más importante es que todo este esfuerzo colectivo sirva para ser útil a la ciudadanía y para proteger de forma real al Mar Menor".

El presidente de la Comisión de Seguimiento, que es a su vez alcalde de Los Alcázares, ha afirmado que "nada de esto habría sido posible sin la constancia, la valentía y la coherencia de Teresa Vicente, que ha defendido esta causa durante años con una enorme carga personal y profesional".

Durante su mandato como presidente -de carácter rotatorio y que finalizará el próximo 31 de diciembre de 2025-, Mario Pérez Cervera ha señalado que, junto a la Secretaría, las Vicesecretarías y el conjunto de los miembros de la Comisión, se han alcanzado acuerdos relevantes por unanimidad, fruto del diálogo, la responsabilidad y el respeto mutuo.

"El Mar Menor necesita hoy serenidad, compromiso y eficacia. Menos ruido y más resultados. Ese espíritu fue el que impulsó esta iniciativa desde el principio y es el que debe seguir guiándola", ha afirmado.

Finalmente, ha reiterado su "respeto personal y profesional" hacia Teresa Vicente, asegurando que su aportación "forma ya parte de la historia de la defensa del Mar Menor" y manifestando su deseo de que este proyecto continúe avanzando "con el mismo objetivo con el que nació: servir al interés general y al propio ecosistema".