El presidente de la Fremm asegura que el puerto de El Gorguel ayudaría a "cambiar el modelo económico"

CARTAGENA (MURCIA), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm), Alfonso Hernández, ha asegurado durante su comparecencia ante la comisión especial de Reactivación Económica de la Asamblea Regional que el puerto de contenedores de El Gorguel "ayudaría a que la Región pudiera cambiar el modelo económico".

Para él, si la Región quiere atraer inversión "es necesario invertir en infraestructuras", por lo que ha pedido que no se demore más el proyecto del puerto de contenedores porque "no podemos querer transformar y no acometer infraestructuras esenciales".

En su opinión, sin el puerto de El Gorguel "la Región no puede aprovechar al mácimo la potencialidad que tiene su posición geoestratégica". Y es que, según ha explicado a los parlamentarios el cambio de modelo económico que se necesita en la Comunidad tiene que ver con el hecho de que haya otros sectores que adquieran más importancia, como el sector industrial.

"El puerto de El Gorguel es una oportunidad medioambiental, la Comisión Europea está apostando por el tráfico marítimo y ese puerto implicaría una reducción de tres días de tráfico terrestre para repartir muchas mercancías", ha dicho al tiempo que ha instado a "aprovechar que el 75% del tráfico mundial pasa por enfrente de nuestras costas".

Además, ha indicado que sería una inversión "rentable", pues "cualquier inversor asiático seguro que pagaría la mitad del proyecto y la otra mitad la abonaría la Autoridad Portuaria, el gasto de la Administración Pública sería mínimo".

Según ha apuntado, dicho puerto ayudaría a atraer a la industria del ensamblaje, "que es la que genera alto valor añadido y puestos de trabajo de calidad". Sin embargo, también ha advertido que habría que trazar un plan energético que contemple un desarrollo energético sostenible y un mapa donde se traza de "manera ordenada" en la Comunidad el desarrollo de las energías sostenibles.

CENTRO DE BIOINVESTIGACIÓN

Ante la comisión especial también ha comparecido el decano del Colegio Oficial de Biólogos, Ginés Luengo, que ha vuelto a reclamar un centro de Bioinvestigación para Cartagena que desarrolle vacunas o luche contra el bioterrorismo.

El centro, según ha indicado, podría instalarse en el antiguo Hospital Naval y sería único en estas características en España. Durante su intervención, Luengo ha pedido a todos los partidos un pacto de mínimos para avanzar en la investigación. Él calcula que si se invirtiera en investigación 88 millones en una legislatura, Murcia se aproximaría bastante a la media nacional. Pero ha abogado a fijar el gasto anual "por ley", ya que actualmente " solo se ejecuta una tercera parte".

Por otro lado, ha pedido mejorar los salarios de los doctores que cobran 950 euros al mes y las subvenciones a las empresas de biotecnología. Según el decano de los biólogos, solo hay que mirar a la vecina Alicante, donde trabajan muchos investigadores murcianos.

"Debemos regular los parques científicos biotecnológicos y viveros de empresas que estén asociadas a los parques científicos y biotecnológicos. Si no tenemos precios competitivos ni infraestructuras, las empresas se van a ir a otras comunidades", ha alertado.