El presidente de Murcia condena el asesinato de una mujer en Cartagena a manos de su marido

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha mostrado su más "absoluta condena" por el asesinato de una mujer a manos de su marido en la diputación cartagenera de El Algar este martes.
En su cuenta de X, López Miras lamenta este "asesinato machista" y ha advertido que "La violencia de género no tiene cabida en nuestra sociedad". "Mis condolencias a sus familiares y amigos", indica.
La Guardia Civil detuvo este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita. El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presenta signos de violencia por arma blanca.
En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.