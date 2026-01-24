El presidente regional recibe en San Esteban a la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska - CARM

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha recibido esta mañana en el Palacio de San Esteban a la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska.

La visita de Sokolovska se produce por la celebración en Murcia del Congreso de Asociaciones Ucranianas en España 'Horizonte Ucrania: democracia y unidad en acción', un encuentro que reune a cerca de 30 organizaciones sociales ucranianas junto a representantes institucionales, diplomáticos, del ámbito empresarial y de los círculos económicos y profesionales de España y Ucrania.

La inauguración oficial del congreso ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Murcia con la presencia de la Embajadora de Ucrania en España y representantes del Gobierno regional, del Ayuntamiento de Murcia y de la Unión de Asociaciones Ucranianas en España (KRAI).

El Congreso se consolida como una plataforma estratégica de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias, orientada al fortalecimiento de la comunidad ucraniana en España, la defensa de los valores democráticos y el impulso de iniciativas conjuntas para la reconstrucción de Ucrania.