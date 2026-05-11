El presidente del TJSMU destaca la "permanente disposición institucional" de Ballesta

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, firmando en el libro de condolencias por el fallecimiento del alcalde José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, acompañado del secretario de Gobierno, Javier Parra García, ha visitado a primera hora de este lunes la capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia con motivo del fallecimiento del alcalde de Murcia.

El presidente del TSJ ha trasladado personalmente sus condolencias a la corporación municipal y a la familia, y en nombre de los que integran la justicia autonómica ha dejado constancia de su pesar en el libro de condolencias habilitado por el Ayuntamiento, donde ha destacado la permanente disposición institucional, el talante dialogante, la bonhomía y calidad humana del alcalde Ballesta.