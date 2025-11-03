El presupuesto de Fomento en Murcia supera los 94 millones, de los que 20 se destinarán a recuperar el patrimonio

La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, junto al concejal José Francisco Muñoz, informa de las partidas y proyectos incluidos en los Presupuestos 2026 - EUROPA PRESS

MURCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Fomento y Patrimonio contará en 2026 con un presupuesto de más de 94 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,37% más que el año anterior, destinados a la mejora de los servicios públicos, de los que 20 millones se destinarán a la recuperación del Patrimonio.

Así lo ha avanzado este lunes en rueda de prensa la vicealcaldesa y concejal del ramo, Rebeca Pérez, que ha anunciado, igualmente, que por primera vez el Consistorio "dispondrá de un servicio para el cuidado y mantenimiento del Patrimonio Histórico Municipal, IBN-SITU, con una partida de 200.000 euros".

Igualmente, las cuentas contemplan el impulso de nuevas infraestructuras clave enmarcadas en el modelo de movilidad sostenible y eficiente, con actuaciones como la construcción de dos nuevas rotondas en Ronda Sur y obras de remodelación y mejora de vías en pedanías.

Pérez ha recordado que en los últimos meses se ha puesto en valor la muralla islámica con la apertura de Madina Mursiya y los tramos de Torre del Zoco, Sagasta y, ahora, el Torreón del Sol o el recinto inferior del Palacio de Ibn Mardanís.

Ha defendido que 2025 ha sido un año "especialmente comprometido con el patrimonio, prueba de ello son las obras de rehabilitación que se encuentran actualmente en marcha en la Cárcel Vieja o el Mercado de Verónicas, las catas realizadas en la Ermita del Salitre o la recuperación que ya se ha iniciado de la urna de Alfonso X en la Catedral".

En esta línea, el Ayuntamiento de Murcia va a movilizar más de 20 millones de euros con este objetivo, "porque tenemos el deber de custodiar y proteger lo que son símbolo de identidad forjada a lo largo de los siglos por cuantas culturas han habitado esta tierra".

Según ha recalcado, "las cuentas municipales garantizan la ejecución de todos los proyectos estratégicos". Ejemplo de ello también es el yacimiento de San Esteban, que tiene financiados más de 8 millones de euros de la aportación municipal, por lo que se está en condiciones de suscribir el convenio entre las tres administraciones para llevar a cabo su rehabilitación completa. De forma previa se acometerá la fase 1 cofinanciada por Ayuntamiento y Comunidad, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones.

PATRIMONIO INDUSTRIAL

La concejal ha puesto de manifiesto que el patrimonio industrial también será uno de los objetivos de este 2026 con la recuperación de la antigua fábrica de harinas de La Innovadora, declarada BIC, que cuenta con una partida de 500.000 euros.

De igual manera, se llevarán a cabo otras actuaciones como la intervención en el Molino de los Álamos, donde se llevará a cabo la consolidación de estructuras y su restauración, previa realización de un estudio arqueológico.

También se acometerá la restauración de la chimenea industrial de Algezares, y la rehabilitación del Casino de Torreagüera, que contará con una inversión de 200.000 euros.

Se contempla también dentro de esta partida de presupuesto del próximo año la rehabilitación de la Ermita del Salitre. Además, se ha previsto una dotación de para diferentes intervenciones en inmuebles protegidos, como la pérgola de San Basilio o el palomar de Villa Carmen en el Ranero.

Junto a ello, las actuaciones que, por el carácter transversal y estratégico de la recuperación del patrimonio se acometerá desde otras concejalías, "permitirá poner en valor elementos singulares de la huerta como molinos y casas-torre o avanzar en la puesta en valor de las Fortalezas del Rey Lobo", ha explicado la edil.

IBN-SITU

Por primera vez, el Ayuntamiento de Murcia dispondrá de un servicio específico para el cuidado y mantenimiento del Patrimonio Histórico Municipal, denominado IBN-SITU, que contará con una partida de 200.000 euros. Este contrato permitirá realizar labores de mantenimiento y conservación preventiva en un amplio catálogo de bienes municipales.

Para ello, se habilitará un teléfono de atención ciudadana y un portal web mediante el cual, los vecinos podrán informar directamente al Ayuntamiento de la presencia de daños y desperfectos en el patrimonio, activándose un protocolo de respuesta que garantizará que las incidencias queden resueltas en horas gracias a unas brigadas de intervención rápida.

Pero IBN-SITU, advierte, "no se limitará a dar respuesta a los avisos que realicen vecinos o juntas municipales, sino que garantizará que los elementos patrimoniales reciban, de forma periódica, los trabajos necesarios de conservación, seguridad, salubridad y ornato".

Esto permitirá "organizar, planificar, dirigir y ejecutar las tareas que garanticen un mantenimiento preventivo de los restos arqueológicos del patrimonio municipal, de forma multidisciplinar y con acciones concretas orientadas a la adecuada conservación, limpieza y mantenimiento del patrimonio y el espacio en el que se encuentra".

Además, se va a realizar un registro detallado que recogerá el estado de conservación exacto en el que se encuentran estos restos, lo que permitirá proceder, en los casos en que sea necesario, a la ejecución de procesos de fijación o restauración puntual para mejorar el estado de los elementos patrimoniales.

INFRAESTRUCTURAS CLAVE

Otra de las líneas estratégicas del presupuesto de 2026 es la mejora de la vertebración territorial, la movilidad y la seguridad vial en todo el municipio. Así, se destinará un millón de euros a la construcción de dos rotondas en Ronda Sur, que faciliten una salida rápida a los vecinos hacia la autovía y conecten con la estación del Carmen a través de las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín.

Junto a ello, se reforzará el firme del anillo perimetral del Campus de Espinardo, mejorando con ello la seguridad vial de los miles de estudiantes y profesores que acuden a este centro universitario a diario.

Se acometerá también una mejora en viales de pedanías con una dotación de 750.000 euros, complementando el trabajo de la de la Concejalía de Descentralización, tras la licitación, el pasado viernes, de un contrato que multiplica por cinco la cantidad destinada al mantenimiento de la vía pública en pedanías.

El Ayuntamiento también refuerza su compromiso con la limpieza viaria, la recogida y tratamiento de residuos y la limpieza de edificios municipales, a los que destina en 2026 un total de 87,7 millones de euros, frente a los 81,7 millones del ejercicio anterior. Esto supone un incremento del 7,34%, es decir, 6 millones de euros más, que permitirán mejorar los medios materiales y humanos para seguir ofreciendo un servicio eficaz y cercano a los ciudadanos.

Entre las actuaciones destacadas se incluyen la renovación de maquinaria y vehículos sostenibles, la optimización de rutas de recogida, la mejora de la limpieza en pedanías y el refuerzo de equipos de mantenimiento urbano que ya han demostrado su eficacia en zonas de alta afluencia.