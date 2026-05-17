Previsión meteorológica para este domingo, 17 de mayo: cielos poco nubosos, con chubascos ocasionales en el interior

Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 5:31
Seguir en

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 17 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; aumentando a nubosos y con chubascos ocasionales por la tarde en el interior, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado