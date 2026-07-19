Previsión meteorológica para este domingo, 19 de julio: aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Región

MURCIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 19 de julio, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sureste por la tarde.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por calor de 13.00 a 21.00 horas en toda la Región. Además, también estarán en alerta Altiplano y Noroeste por tormentas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.