Previsión meteorológica para este domingo, 21 de septiembre: cielos muy nubosos acompañados de chubascos tormentosos

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 21 de septiembre, cielos muy nubosos acompañados de chubascos tormentosos, más probables en el interior; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados al final del día. Brumas matinales. Ligera presencia de polvo en suspensión.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente sur por la tarde en el litoral.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.