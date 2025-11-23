Previsión meteorológica para este domingo, 23 de noviembre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 23 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; -1 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.