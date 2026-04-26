Previsión meteorológica para este domingo, 26 de abril: cielos en general poco nubosos

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 26 de abril, cielos en general poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral, que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles dispersas.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Vientos flojos variables en el interior, tendiendo a soplar de componente este durante las horas centrales; moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.