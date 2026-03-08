Previsión meteorológica para este domingo, 8 de marzo: cielos muy nubosos con chubascos ocasionales

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 8 de marzo, intervalos de cielos muy nubosos, con chubascos ocasionales a partir de mediodía, más intensos y probables en el interior.

Las temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.