Previsión meteorológica para este jueves, 11 de diciembre: cielos poco nubosos y temperaturas con ligeros cambios

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 11 de diciembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas al final del día.

Las temperaturas registrarán ligeros cambios y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.