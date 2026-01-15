Previsión meteorológica para este jueves, 15 de enero: cielos nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 15 de enero, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos con nubes medias y altas al final de la tarde, sin descartar precipitaciones débiles en la parte norte de la Región. Nubes bajas y brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables aumentando a moderados de suroeste por la tarde en el litoral.

En concreto, se esperan 7 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.