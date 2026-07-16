Previsión meteorológica para este jueves, 16 de julio: aviso naranja por altas temperaturas en casi toda la Región

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en el interior. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas ocasionales y polvo en suspensión.

Las temperaturas registrarán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables con intervalos moderados por la tarde.

La Aemet ha establecido aviso naranja por altas temperaturas en toda la Región, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón donde será amarillo, de 13.00 a 21.00 horas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 41 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 41 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 41 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 43 de máxima en la ciudad de Murcia.