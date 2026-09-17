Previsión meteorológica para este jueves, 17 de septiembre: chubascos y tormentas acompañadas de granizo

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 17 de septiembre, chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, más intensas y generalizadas durante la primera mitad hasta quedar intervalos nubosos de nubes bajas al final del día.

Las temperaturas irán en descenso, que será notable para las máximas en amplias zonas del interior, y los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente este, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.