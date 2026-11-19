MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 19 de noviembre, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras del norte durante la primera mitad del día, tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, más notable en el tercio occidental, y las máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las sierras.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 19 de máxima en Yecla.