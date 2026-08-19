Previsión meteorológica para este jueves, 20 de agosto: tormentas fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de granizo

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MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves, 20 de agosto, intervalos de cielos nubosos, con tormentas y chubascos, más probables e intensos por la tarde y en el interior, donde pueden ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en descenso, localmente notable en el interior. Los vientos soplarán de componente oeste, moderados a fuertes en el litoral y flojos a moderados en el interior, con rachas muy fuertes durante las tormentas.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.