Previsión meteorológica para este jueves, 26 de marzo: cielos despejados y máximas en descenso

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 26 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, localmente notable. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.