Previsión meteorológica para este jueves, 30 de abril: chubascos localmente fuertes en el Noroeste por la tarde

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 30 de abril, cielos con intervalos nubosos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en el interior durante la tarde, más intensos en el Noroeste, donde serán localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso en el Campo de Cartagena, y en el resto, las mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.