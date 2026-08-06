Previsión meteorológica para este jueves, 6 de agosto: aviso amarillo por tormentas en el Noroeste

Archivo - Imágen aérea de Yecla. La Aemet ha emitido un aviso amarillo por tormentas en el Noroeste para este jueves - FMY - Archivo

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 6 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y zonas bajas del interior. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, con probables tormentas por la tarde que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo menudo.

Las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde.

La Aemet ha emitido aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, este jueves en la comarca del Noroeste. Concretamente, el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en el Noroeste de la Región estará activo de 14.00 a 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.